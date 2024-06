Chienni-bis tra conferme e novità. Bigiarini e Tognazzi entrano in giunta

di Francesco Tozzi

Massimo Quaoschi, Luca Trabucco, Sara Grifoni, Federico Tognazzi e Giulia Bigiarini. È questa la squadra che affiancherà Sergio Chienni per il prossimo quinquennio alla guida del Comune . "Con questa nuova squadra – ha dichiarato il primo cittadino – ci mettiamo a lavoro, con impegno e passione, per rendere operativi i punti programmatici con cui ci siamo presentati davanti alla cittadinanza. Vogliamo ripagare la fiducia che cittadine e cittadini hanno riposto in noi; il nostro impegno sarà a servizio della nostra comunità, lavorando con dedizione e senso di responsabilità. La giunta che mi affiancherà durante questo mandato – ha aggiunto – è espressione del nostro tessuto sociale e opererà per consolidare come una comunità dinamica e solidale. È mia intenzione nei prossimi mesi coinvolgere i consiglieri comunali nell’esercizio di deleghe specifiche".

Scendendo nel dettaglio, tra le fila della nuova compagine spiccano tre conferme e due novità. Massimo Quaoschi resterà vicesindaco, carica assunta all’indomani della defenestrazione di Mauro Di Ponte. L’ex assessore della giunta Pasquini mantiene le stesse deleghe del mandato scorso, ossia bilancio, finanze, patrimonio, organizzazione e risorse umane, efficienza amministrativa, servizi demografici e società partecipate. Riconfermata la presenza nell’esecutivo di Luca Trabucco, a cui rimangono affidate le deleghe all’urbanistica, all’edilizia e all’ambiente. Presente anche Sara Grifoni, che tiene la delega all’istruzione e acquisisce cultura, promozione del territorio e turismo, prima appannaggio di Caterina Barbuti, non riconfermata. Le new entry sono due. Giulia Bigiarini, educatrice professionale, è alla prima esperienza amministrativa e ricoprirà l’incarico di assessore alle politiche sociali e welfare, inclusione e pari opportunità, politiche per la casa.

Federico Tognazzi, già consigliere comunale nel precedente mandato e impegnato nell’associazionismo sportivo, è stato il candidato più votato con 313 preferenze. A lui il sindaco ha affidato le deleghe alle manutenzioni, politiche energetiche, innovazione tecnologica, mobilità, caccia e pesca, rapporti con il Consiglio comunale. Chienni trattiene per sé l’attuazione del programma, opere pubbliche, attività produttive, viabilità, sanità, Protezione Civile, Polizia municipale, sicurezza urbana, sport, commercio e comunicazione. Alle 9,30 di oggi è in programma la prima seduta di Consiglio. In questa sede, tra i punti all’ordine del giorno, verranno eletti i capigruppo di maggioranza e opposizione, il presidente e il vicepresidente del consiglio comunale.