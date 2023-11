Chiassai Martini a colloquio con il Ministro Fratrin

Arezzo, 08 novembre 2023 – Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini ha partecipato agli “Stati generali della Green Economy 2023” di Rimini e si è potuta confrontare con il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin, che ha chiuso la sessione plenaria di apertura “L’economia di domani: una green economy decarbonizzata, circolare e rigenerativa”, dopo gli interventi del Vice premier e Ministro dell’Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni. Il Sindaco ha potuto condividere con il Ministro l’opportunità di utilizzare come strumento di diffusione il modello della Fondazione Cer Valdarno, per aggregare in tempi rapidi, comuni, imprese e cittadini che fanno parte dell’area di mercato.

“Una strategia efficace – hanno spiegato a Palazzo Varchi - che già nel 2024 potrebbe offrire risposte alle comunità in termini di risparmio e produzione di energia green. Inoltre, il modello Cer Valdarno è stato oggetto di un panel esplicativo e di confronto sul tema della Fondazione di partecipazione come forma giuridica virtuosa per le Comunità a energetiche a trazione pubblica”.

“Le Cer sono una nuova sfida, una concreta politica “Verde” per un imminente risparmio energetico ed una parziale autonomia futura dei territori – ha aggiunto Chiassai Martini – Sono una grande opportunità di sviluppo economico, sociale e ambientale attraverso una comunità solidale. Con la dovuta convinzione, è possibile aprire un nuovo modello di servizi di interesse pubblico a partecipazione locale e diffusa, rimettendo al centro il cittadino che da consumatore e/o produttore avrà un abbattimento certo del costo della bolletta per anni. Questa è la vera eredità che lasceremo alle nuove generazioni. Le scuole dei nostri figli produrranno e auto consumeranno energia pulita, promuovendo un modello culturale di tutela concreta dell’ambiente. Le comunità energetiche sono un atto di libertà ed indipendenza, lo strumento più immediato per una facile diffusione sul territorio italiano di un’economia Green a trazione pubblica per un risparmio in tempi brevi e un beneficio ambientale e sociale per i prossimi 20 anni”. Il tema della transizione energetica è uno di quelli più attuali in questo particolare periodo storico e può essere sviluppato grazie anche ai fondi del Pnnr.