Chiassai: “L’esposizione della bandiera è il simbolo della nostra riconoscenza alla Croce Rossa Italiana”

Arezzo, 6 maggio 2024 – Da oggi, lunedì 6 maggio, e per tutta la settimana, la bandiera della Croce Rossa Italiana sarà esposta in Palazzo Varchi.

Un gesto che è diventato una consuetudine a Montevarchi per celebrare in particolare l’8 maggio, giornata mondiale della CRI e per ricordare il prezioso servizio svolto per la città durante la pandemia.

“Stiamo ancora vivendo un momento storico molto difficile – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - caratterizzato da conflitti bellici e dal persistere di emergenze climatiche che ci hanno reso più attenti all’importanza del mondo dei volontari e del pronto intervento Per questo motivo, ogni anno, con l’esposizione della bandiera della Cri in palazzo comunale, vogliamo rendere omaggio a questo impegno che è fondamentale per la nostra tutela e incolumità, ma anche per testimoniare la vicinanza all’opera dei volontari sparsi in tutto il mondo.

Un segno di inestimabile riconoscenza al Corpo militare e alle infermiere volontarie anche per il grande lavoro svolto per la nostra comunità durante la pandemia. Abbiamo affrontato insieme mesi terribili a causa del Covid, riscoprendo attenzione e solidarietà gli uni verso gli altri.

E’ stato uno sforzo enorme che non potremo mai cancellare e che ricorderemo sempre come una battaglia in difesa della salute che abbiamo affrontato restando uniti, in collaborazione con tante associazioni, per il bene comune.

In particolare, grazie alla generosità di tanti cittadini, con il Fondo Emergenza Coronavirus, abbiamo fornito gratuitamente ai ragazzi delle scuole i test sierologici e siamo stati anche i primi in tutta la regione, e non solo, a fornire autonomamente ai cittadini e agli studenti un servizio di test antigenici rapidi e gratuiti, ogni fine settimana, per un totale di oltre 7.000 tamponi effettuati.

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la disponibilità e la competenza del personale del Corpo Militare volontario della Cri e delle Infermiere volontarie che insieme a noi hanno allestito questo servizio.

Un grazie speciale, quindi, alla Croce Rossa Italiana che rappresenta l’Italia migliore. Noi continueremo a rendere omaggio sempre al loro impegno e al loro coraggio”