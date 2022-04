Chiassai: "Il mercato cambierà, passando da 38 a 23 banchi in via Roma"

Arezzo, 28 aprile 2022 - Il Sindaco Chiassai e la Giunta sono stati impegnati per molte settimane nella valutazione sulla collocazione del mercato settimanale ed anche dopo la seduta della Commissione della scorsa settimana, hanno preso una decisione nell’interesse dei cittadini e della comunità di Montevarchi. Entrando nel merito di ciò che è stato fatto in questi mesi, abbiamo avuto numerose interlocuzioni con i rappresentanti di categoria sia dei commercianti del centro storico che degli ambulanti. "L’esperienza della pandemia e quindi la nuova posizione aveva riscontrato il favore della cittadinanza e delle categorie e, in un primo momento, sembrava che il parere fosse unanime nel favorire la nuova collocazione. In seguito, però, i commercianti del centro storico hanno fatto rimostranze chiedendo a gran voce che il mercato tornasse in centro, considerato un elemento importante per consentire un flusso straordinario di cittadini. A seguire, l’Amministrazione ha quindi deciso di promuovere un nuovo incontro con la rappresentanza delle associazioni di categoria coinvolte e i rappresentanti dei commercianti e degli ambulanti. In quella sede l’Amministrazione ha spiegato che non aveva alcuna preclusione per nessuna delle due soluzioni. In quell’occasione ci siamo accordati con le associazioni, che si sarebbero dovute confrontare fra loro per trovare una strada condivisa. Ma il tentativo è fallito, in quanto ogni parte è rimasta cristallizzata nella proposta di partenza con la conferma inequivocabile che non saremmo mai arrivati ad una soluzione condivisa. L’Assessore Nocentini ha provato nuovamente a parlare con i commercianti che hanno ribadito la loro posizione senza fare nuove proposte. Pertanto, dopo un periodo di ascolto e di massima disponibilità al confronto con tutti gli operatori economici, abbiamo deciso di convocare anche una commissione come era stato richiesto nell’ultimo consiglio comunale. Come Amministrazione, durante il primo mandato, abbiamo fortemente voluto la riqualificazione del centro storico con tanti ...