"Chiarezza su Ortopedia". Affondo di Agnelli e Meoni

di Laura Lucente

CORTONA

Prosegue la querelle legata all’ospedale della Fratta e al suo reparto di ortopedia. Sul tema arriva una nuova levata di scudi dei primi cittadini di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli e Cortona Luciano Meoni che parlano di "prime avvisaglie di depotenziamento della risposta che il presidio sanitario della Valdichiana aretina era stato in grado di offrire fino a poco tempo fa". Oggetto del contendere è sempre la nuova direzione del reparto operato dalla Asl Toscana Sud est. Dal 1° novembre, infatti, ha preso servizio come nuovo primario della struttura dell’ospedale della Valdichiana il dottor Marco Zucchini. Una scelta avvenuta per titoli e regolare concorso che ha, però, destato alzate di scudi politici in favore del dottor Ludovico Panarella che fino ad oggi aveva gestito il reparto. Da qui un incontro in Regione con il presidente Giani e l’assessore alla sanità Bezzini per chiedere di mantenere sia il nuovo ortopedico, nelle funzioni a lui assegnate, ma di creare al contempo una ‘UOSD di Ortopedia e Traumatologia dello Sport’ da assegnare al dottor Panarella, già titolare dell’incarico di alta specializzazione. "Restano ancora senza risposta le istanze che abbiamo posto al presidente della Regione Toscana nell’incontro dello scorso ottobre a seguito del cambio del primario", spiegano Agnelli e Meoni. "Pensiamo che sia il caso di prendere in considerazione il rischio di perdere pezzi importanti e di lasciare per strada quanto faticosamente ottenuto negli ultimi mesi in termini di competenze e risultati. Come sindaci non staremo a guardare e continueremo a vigilare sulla situazione dell’ospedale denunciando puntualmente le inefficienze che potranno verificarsi, non solo nel caso della Ortopedia, perché qualsiasi ipotesi di marcia indietro, dopo anni di impegno per il rilancio, non è accettabile per il rispetto che dobbiamo ai nostri cittadini".