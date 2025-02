Chiara Francini in scena ad Arezzo con 'Forte e Chiara'

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Sabato 8 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) riflettori puntati su Chiara Francini, irresistibile interprete della comicità toscana, autrice e protagonista del memoir “Forte e Chiara”. Appuntamento alle ore 21.00 con un vero e proprio one woman show – in scena nell’ambito del cartellone nato dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo – in cui Francini ripercorre la sua vita tra aneddoti e esperienze indimenticabili, con la regia di Alessandro Federico e la musica dal vivo di Francesco Leineri che accompagna magistralmente il fiume di parole e la dolcezza dei ricordi. Uno spettacolo di formazione prodotto da Pierfranceso Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, la storia di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ma anche una riflessione illuminante e profonda sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani, e sulla condizione di tante donne, dilaniate fra realizzazione personale e desiderio di maternità (info e ingressi www.fondazioneguidodarezzo.com). Forte e chiara, di e con Chiara Francini, ha le musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri, la regia di Alessandro Federico. Lo spettacolo è una produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito. In collaborazione con Argot Produzioni e con il contributo della Regione Toscana. Scrittrice avvezza a formidabili capriole, Chiara Francini si abbandona, questa volta, a una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. “Il titolo dello spettacolo – spiega il regista – rappresenta, per me, ciò che Chiara è e che vuole continuare ad essere. Ho cercato di trasporre in maniera puntuale la sua peculiarità, il suo coraggio, la sua forza fatta della verità e della trasparenza tipiche di una donna che fieramente lotta per quello in cui crede. Stand up, teatro di narrazione, satira, avanspettacolo: c’è tutto e molto di più in questo viaggio coinvolgente e straripante. E in ginocchio sotto uno scintillante albero di Natale, con un filo di voce, Chiara confiderà al pubblico il perché di questo incredibile show, svelandone una profondità nascosta. Le musiche del maestro Leineri completano il racconto sonoro come una magia. O un incantesimo”.