Chiara, un volo nel segno di Elon Musk. Il decollo per Starship e la missione sognando Marte

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 4 marzo 2025 – C’è l’ingegnera che viene da Castiglion Fiorentino nella sala dei bottoni dell’operazione Starship. Sì, quella che Elon Musk ha pensato per conquistare Marte. Chiara Bernardini è nel team dei sistemi di propulsione di tutta la navicella e non finisce qui: è alla console dell’ottavo lancio che era in programmma nella mezzanotte e mezzo di ieri.

Una notte di emozione e anche di ansia, così ha detto l’eccellenza nostrana al Corriere della Sera, in una lunga intervista in cui ha ripercorso la sua carriera ma anche la sua infanzia all’ombra del Cassero, da dove arrivano complimenti e attestati di stima all’unisono. Ignegnera meccanica, è stata la prima delle sua famiglia a laurearsi, e già da piccina si divertiva a seguire il babbo Antonio, ferroviere, al lavoro dove guardava quella distesa di bottoni che azionavano il traffico della linea Firenze Roma. E adesso dai binari ai pianeti, dopo la laurea a Firenze, la borsa di studio all’Ohio state University, e infine la candidatura per Space X : direzione Marte. Fantascenza? Macchè, Musk ci crede davvero, dice nell’intervista al Corriere a cura di Elvira Serra.

E anzi, racconta anche dell’incontro con quello che è tra gli uomini più ricchi, e influenti, nel pianeta. “L’ho incontrato di persona, ma l’unica volta che gli ho rivolto la parola finora è stato dopo il volo 5, quando il booster è tornato indietro. Lui era fuori dalla sala di controllo e io sono andata a ringraziarlo, perchè se non ci avesse spinti a progettare una cosa impensabile non lo avremmo mai fatto”.

E poi racconta del perchè il tycoon spinga così tanto nella conquista dello spazio: “Ci sta spingendo a raggiungere l’obiettivo il prima possibile perchè è preoccupato che succeda qualcosa sulla terra e dunque prima che riusciamo a trovare un back-up plan per il nostro pianeta meglio è”.

Inutile dire che da Castiglion Fiorentino tutti fanno il tifo per lei, a cominciare dal sindaco Mario Agnelli: “Partita da Castiglioni con tanta voglia di crescere, Chiara Bernardini dalla nostra Val di Chio si ritrova oggi sulla consolle della base spaziale di Brownsville in Texas per l’ottavo lancio di Starship, la navicella spaziale di Space X che dovrà sbarcare su Marte. Un’altra eccellenza italiana e tutta Castiglionese, che dopo il suo brillante percorso di studi, sta raccogliendo le meritate soddisfazioni oltre Oceano e sullo spazio. E brava Chiara!”.

L’ultima volta che i due si erano incontrati era il maggio del 2023. In quell’occasione l’ingegnera meccanica con la passione per lo spazio, aveva donato al primo cittadino proprio una maglietta con i razzi spaziali che fa andare sullo spazio.