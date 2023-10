Chiappella riparte da difesa e 4-2-3-1

La gara al Città di Gorgonzola contro la Pro Sesto è molto attesa dalla Giana Erminio. Dopo aver guadagnato un punto, il primo stagionale tra le mura amiche, conservando inviolata la propria porta nel match contro l’Albinoleffe, i biancoazzurri di mister Andrea Chiappella vogliono infatti dare continuità al proprio rendimento nel girone A della serie C. Da verificare se per questo delicato incontro il tecnico dei gorgonzolesi manterrà il 4-2-3-1 adottato nell’ultimo incontro di campionato o se verrà studiato il ricorso ad un altro sistema di gioco, magari partendo da uno schieramento a tre, potendo contare in rosa su elementi duttili sotto il profilo tattico.

Tra i giocatori in campo Nicolas Previtali, difensore biancoazzurro del 2004: "Partiamo da questo buon punto per affrontare la gara contro la Pro Sesto: cerchiamo sempre di migliorarci, andare avanti e ottenere i tre punti quando possibile". La Giana sarà poi attesa da un mese di novembre importante con il secondo turno di Coppa Italia il 7 novembre alle 18.30 in trasferta contro il Padova.

Luca Di Falco