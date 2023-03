Chianina & Syrah, festa con cinquanta chef

Torna a Cortona l’importante sodalizio che unisce due delle migliori eccellenze toscane. Dal 17 al 19 marzo al via "Chianina & Syrah", tre giorni di incontri, degustazioni e assaggi dei grandi Syrah della Cortona Doc e della Chianina Igp. L’evento, ideato e organizzato da Terretrusche Events, voluto e sostenuto dal Comune di Cortona rinnova il sodalizio e la partnership con il Consorzio Vini di Cortona. la città sarà ancora una volta la cornice di questa manifestazione che richiamerà in città centinaia di appassionati, oltre ad esperti di settore. Giusto alcuni nomi e numeri della sesta edizione di Chianina e Syrah: oltre 40 cantine, 50 chef di cui 12 stellati, pastrychef, artigiani, sommelier, maestri gelatieri, giornalisti di importanti testate e tv nazionali, ospiti speciali. Gli chef di Cortona e della Valdichiana accoglieranno gli chef Stellati Umberto De Martino Cristiano Tomei, Enrico Mazzaroni, Iside De Cesare, Silvia Baracchi, Alessandro Ferrarini, Marcello Corrado, Enrico Mazzaroni, Giuseppe Aversa, la pastry chef Loretta Fanella, il pasticcere Stefano Lorenzoni e gli chef Mario Comitale, Paolo Paciaroni, Vincenzo Cutolo, Mario San Giovanni, Salvatore Vuolo e i maestri gelatieri Stefano Cecconi e Sergio Dondoli. Tornerà anche il premio "Cortona, Terra di Syrah 2023" che quest’anno sarà assegnato ad Albiera Antinori e il premio "Buon Vivere, Città di Cortona per la Cucina 2023" allo chef neostellato Enrico Mazzaroni. Il via sarà come di consueto dato venerdì 17 marzo al centro convegni San’Agostino con il simposio internazionale "Cortona Terra di Syrah", evento che aspira a diventare punto di riferimento per tutti i produttori e tutti gli appassionati che amano e lavorano con questo vitigno.

Nel pomeriggio il via all’anteprima dei Syrah che saranno messi in commercio quest’anno sia della Cortona doc che degli altri syrah d’Italia. Sabato e domenica spazio al banco degli assaggi aperto al pubblico, con i vini dei produttori di Syrah di Cortona e degli altri vignaioli d’Italia e del Rodano abbinati ai piatti proposti dai ristoranti di Cortona e dagli chef ospiti oltre a masterclass di rinomati sommelier nazionali, Talk con giornalisti ed esperti, e cooking show. Immancabile anche la cena di Gala stellata al Teatro Signorelli.

La.Lu.