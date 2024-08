"Chi di pollo ferisce, di pollo perisce". Incursione biancoverde a San Lorentino

Inizia con la goliardia il conto alla rovescia verso la Giostra del Saracino di domenica 1 settembre. Un botta e risposta tra due quartieri avversari - Porta Sant’Andrea e Porta del Foro - che da lunghissimo tempo amano scambiarsi scherzi. Non appena rientrati dalle ferie i quartieristi biancoverdi si sono subito messi all’opera per ricambiare dello scherzo ricevuto a giugno. E così in piena notte hanno sparso piume di pollo davanti alla sede storica di San Lorentino, all’ingresso del circolo ricreativo di vicolo della Palestra e perfino davanti al cancello delle scuderie di Petrognano. Striscioni hanno rivendicato il gesto. Uno attaccato alla sede storica recita: "Chi di pollo ferisce, da pollo perisce". Con chiaro richiamo alla goliardia di giugno quando nel cortile del museo biancoverde furono rinchiusi dei polli e appeso uno striscione con scritto "Pollo San Giusto". Un altro cartellone è stato attaccato nelle pareti del circolo ricreativo di vicolo della Palestra e qui la beffa è più pesante: "Quando ti accorgi che 2+2 fa IV, ma non 28".

Riferimento alla carriera del giostratore giallocremisi Davide Parsi che nella Giostra di giugno ha spezzato la lancia, ma solo sul due ed ha visto così sfumare la possibilità di conquistare la lancia d’oro numero 28 per il quartiere di Porta del Foro. La replica non è stata immediata, ma c’è da credere che nei prossimi giorni ci saranno in città ancora scherzi prima di arrivare alla sfida al Buratto di domenica 1 settembre. Tra oggi e domani apriranno anche gli stand gastronomici nelle piazze adiacenti le sedi storiche dei quartieri. E la festa comincerà.

So.Fa.