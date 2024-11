Cessione Fimer, giorni decisivi

TERRANUOVA(Arezzo)

Per la Fimer di Terranuova Bracciolini la svolta potrebbe essere a portata di mano. Come ha anticipato a La Nazione nei giorni scorsi Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente della Regione Eugenio Giani, tutto fa pensare che il nome del nuovo acquirente verrà rivelato nei prossimi giorni. "Questione di ore" aveva detto. Sono state presentate infatti le offerte da parte dei gruppi interessati in occasione dell’asta pubblica, manca soltanto l’aggiudicazione. La cassa integrazione per i dipendenti scadrà il 30 novembre, tra una settimana esatta, ma può darsi che non serva. Il lavoro dei commissari sta andando proprio nella direzione di dare continuità in questa fase di transizione per raggiungere l’obiettivo il più velocemente possibile. Lo stabilimento nel frattempo sta pianificando il lavoro per il mese di dicembre e a casa non dovrebbe restare nessuno. Bisogna sottolineare che, nell’ultimo anno, seppur a ritmi ridotti, la produzione è sempre andata avanti e la fabbrica non ha chiuso un giorno, a dimostrazione del fatto che l’ammortizzatore sociale è servito più che altro per tamponare eventuali cali di lavoro. La decisione è attesa dagli oltre 200 dipendenti valdarnesi e le rispettive famiglie, per archiviare definitivamente una vertenza lunga e sfibrante che si protrae ormai dall’autunno del 2021.

Francesco Tozzi