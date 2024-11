Cercasi assistenti familiari. Tutte le offerte e i profili

1 BADANTE

Si ricerca badante convivente H/24 per famiglia di Arezzo. La persona individuata dovrà occuparsi dell’assistenza di persona non completamente autosufficiente, della preparazione pasti e della pulizia della casa. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione.

Codice: AR-239468. Scadenza: 4 dicembre

1 ASSISTENTE FAMILIARE

Si ricerca assistente familiare per famiglia di Arezzo che si dovrà occupare dell’assistenza di persona non completamente autosufficiente, aiutandola in tutte le azioni legate alla cura dell’igiene personale, oltre che preparare i pasti. Contratto 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato.

Codice: AR-239482. Scadenza: 4 dicembre