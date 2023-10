Centrosinistra, Boldrini lancia il campo largo per i test elettorali

Sanità pubblica e diritto alla salute. Ecco il tema dell’incontro promosso dal Pd aretino e da Arezzo 2020 a cui ha preso parte l’onorevole Laura Boldrini (nella foto), insieme a esponenti aretini del partito, oltre al collega Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. "Il Governo Meloni sta tagliando risorse destinate alla salute - spiega Boldrini - la spesa per la sanità pubblica salita durante la pandemia ha registrato adesso una frenata. Si parla infatti di una incidenza della spesa per la sanità sul Pil attorno al 6,4 per cento. I fondi che il Governo prevede di stanziare andrebbero non a garantire assunzioni, ma servirebbero per altre voci di spesa e interventi. In poche parole si vuole combattere i tempi di attesa tramite straordinari e finanziando i privati". L’appuntamento in terra aretina è stata anche l’occasione per saldare le fila tra le varie correnti di una opposizione del cosiddetto "campo largo" visto che oltre al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Arezzo 2020, l’incontro ha visto la partecipazione di Valetina Settimelli per Alleanza Verdi Sinistra. "Quando parliamo di campo largo significa unire le varie correnti attualmente all’opposizione - risponde l’onorevole Boldrini al riguardo - dare maggiore forza appunto all’opposizione su alcuni temi centrali e importanti come lo è ad esempio la sanità pubblica e il diritto alla salute".