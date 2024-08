Centro prelievi Asl, da lunedì apre al Baldaccio

Arezzo, 22 agosto 2024 – Aprirà lunedì 26 agosto il nuovo Centro Prelievi della Asl Toscana Sud Est nei locali soprastanti il parcheggio Baldaccio e che raccoglierà al proprio interno le attività dei due Centri Prelievi della Asl: quella del distretto di via Guadagnoli, che dall’autunno sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione, e quella dell’Ospedale San Donato di Arezzo (finora al piano terra del 5° settore).

L’apertura del nuovo Centro Prelievi al Baldaccio è stato possibile grazie ad una stretta sinergia e collaborazione tra l’Azienda USL Toscana Sud Est ed il Comune di Arezzo. L’amministrazione comunale ha, infatti, messo a disposizione dell’Azienda USL i locali di sua proprietà per destinarli ad attività sanitaria, in un punto strategico e facilmente accessibile della città, nonché dotato di un ampio parcheggio interrato.

Il nuovo punto prelievi, di dimensione complessiva pari a 350 mq, è composto da una zona di attesa per l’utenza con accettazione e servizi igienici dedicati, zona prelievi con 7 box e zona di osservazione, spogliatoi per il personale e magazzino a disposizione del servizio.

A fianco del punto prelievi sarà poi realizzata una Casa di Comunità per un investimento di 1.700.000 euro finanziati con fondi PNRR: l'inizio lavori è previsto in autunno «L’apertura del Centro Prelievi nella struttura del Baldaccio, di proprietà comunale – dichiara Antonella Valeri Direttrice Amministrativa Asl Tse - ci permetterà di poter dare continuità all’erogazione delle prestazioni durante i lavori di ristrutturazione del distretto di via Guadagnoli e quelli in corso all’ospedale San Donato realizzati grazie ai fondi Pnrr Next Generation Eu.

Lo spostamento del Centro prelievi dal San Donato al Baldaccio è stato necessario proprio per permettere la realizzazione dell’edificio volano propedeutico alla ristrutturazione della struttura ospedaliera aretina. Al Comune di Arezzo va il nostro ringraziamento per l’attenzione e la collaborazione offerte».

«Dobbiamo prima di tutto ringraziare il Comune di Arezzo – dice Assunta De Luca Direttrice Sanitaria Asl Tse - per la fattiva collaborazione che ha permesso alla nostra Azienda sanitaria di poter proseguire nell’erogazione di una prestazione importante quale è quella dei prelievi ematici, mettendoci a disposizione la struttura comunale e poter così procedere ai lavori nella struttura di via Guadagnoli e all’ospedale San Donato che, in vista dell’avvio dei lavori di costruzione del volano, non poteva più ospitare il centro prelievi nel settore 5».

«L’apertura del centro prelievi al Baldaccio è il primo fatto concreto verso la seconda Casa della salute al Baldaccio – ha dichiarato la vicesindaco Lucia Tanti -. Il Comune di Arezzo ha investito risorse proprie per dare ai cittadini questa opportunità di sanità diffusa e territoriale che è una nostra priorità».