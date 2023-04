Centro, emergenza sosta "Troveremo nuove aree"

di Laura Lucente

Presto potrebbero arrivare almeno altri nuovi 80 parcheggi in prossimità del centro storico a servizio della città. A confermarlo è il sindaco Luciano Meoni che ha appena promosso una "manifestazione di interesse per i proprietari di immobili nelle zone limitrofe del centro storico idonei ad ospitare parcheggi". Una ricerca serrata e molto stretta nei tempi, appena 15 giorni (scade infatti il 17 aprile), che fa immaginare una serie di soluzioni già individuate dall’amministrazione, ma sulle quali, per il momento, Meoni non vuole esprimersi in attesa che l’iter sia concluso, parlando solo di due possibili stalli di sosta da circa 40 posti ciascuno. Molto dettagliata e specifica l’area o immobile richiesto che una superficie di almeno 800 mq, ubicato nelle immediate vicinanze del centro storico di Cortona, accessibile alle vie di comunicazione, con conformità urbanistica e una forma regolare o comunque idonea ad ospitare l’opera. "Quello che è possibile dire al momento è che puntiamo ad acquisire ulteriori decine di posti auto e di poterli mettere a disposizione rapidamente della cittadinanza e dei visitatori – spiega il primo cittadino - il nostro obiettivo è quello di sopperire alla cronica insufficienza di posti auto soprattutto nei momenti di alta affluenza turistica".

C’è di più: il sindaco non esclude l’eventuale "esproprio" di terreni per finalità di interesse collettivo e scarta eventuali passaggi con la soprintendenza. Intanto proseguono i lavori di riqualificazione dell’area di sosta di viale del Mercato, dove a maggio saranno nuovamente a disposizione i posti auto con una aggiunta di 13 unità complessive. "Il cantiere procederà al completamento delle opere senza sottrarre l’area di sosta alla fruizione dei cittadini", spiega ancora Meoni che ha anche delega ai lavori pubblici. Dopo la riapertura del parcheggio di viale del Mercato sarà istituita la sosta a pagamento nel principale parcheggio dello Spirito Santo.

Per i residenti del centro storico sarà possibile acquisire abbonamento da euro 10 all’anno che dà diritto alla sosta illimitata negli spazi blu di Cortona. I residenti del comune di Cortona avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale a 30 euro per la sosta senza limiti di tempo al parcheggio dello Spirito Santo. Per i lavoratori pendolari del centro storico sono in corso valutazioni per le agevolazioni.

Sul fronte della realizzazione del parcheggio multi piano di piazza Mazzini in regime di project financing, invece, che prevede la realizzazione di 150 posti auto, c’è ancora incertezza sull’iter. Ci vorranno almeno due anni per vederlo completato e al momento la ditta interessata non ha presentato ufficialmente il progetto.