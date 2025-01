Centomila abitanti e 14 poliziotti. E i rinforzi ancora non arrivano

Un bacino d’utenza di circa 100 mila abitanti, 8 i comuni sotto la lente d’ingrandimento ma solo 14 poliziotti sulle strade a vigilare sull’incolumità di cittadini e attività commerciali. Emerge un quadro oltremodo preoccupante sul commissariato di Polizia di Montevarchi, oggetto nelle ultime settimane di tante prese di posizione non solo da parte dei sindaci del Valdarno aretino ma anche del sindacato che lo rappresenta, il Coisp, che in più di un’occasione ha rimarcato le innumerevoli difficoltà che vive a fronte di una carenza di personale che ormai va avanti nel tempo e che diventa sempre più critica.

Tante le cose da sbrigare, altrettanti i compiti che devono portare avanti in ambito burocratico con altre 5 persone presenti in ufficio con orari ridottissimi proprio per la carenza di personale senza trascurare il non secondario aspetto che alle 19 si chiude e il fine settimana non si è praticamente operativi, purtroppo non è possibile fare altrimenti. Solo negli anni 2000 erano presenti ben 38 persone, con volanti in giro per il Valdarno e commissariato aperto H24. Ma oggi è tutt’altra storia in una vallata che non vede soltanto comuni, frazioni o imprese da dover tenere d’occhio ma un casello autostradale nel bel mezzo dell’Italia e il servizio d’ordine pubblico alla domenica, per la presenza di tre formazioni calcistiche come Sangiovannese, Montevarchi e TerranuovaTraiana che impegnano tanti uomini, di media 5-6 poliziotti nelle gare non ad alto rischio che se però lavorano in questo preciso frangente hanno il sacrosanto diritto di riposarsi al lunedì.

La classica coperta che se l’allunghi da una parte si accorcia dall’altra, è emergenza totale insomma senza considerare che le stazioni ferroviarie di San Giovanni e Montevarchi non sono coperte dalla Polfer è che in caso di emergenza fanno riferimento al commissariato montevarchino che confida di poter implementare il proprio organico di 2-3 unità entro la fine di gennaio, queste almeno sono le indicazioni arrivate dai piani alti.

Meglio poco che niente ma la situazione resta davvero critica, con continue richieste da parte dei primi cittadini valdarnesi a oggi praticamente inascoltate e reati che aumentano di giorno in giorno dalle classiche spaccate in esercizi commerciali, ai furti d’appartamento finendo agli atti vandalici che se magari hanno meno valenza e incidenza di altro rientrano comunque nella mansioni da portare a compimento. Ma con così poco personale è difficile stare dietro a tutto, il vaso è colmo e dal ministero arrivano segnali tutt’altro che incoraggianti.