“Cento giorni a Palermo”. San Giovanni rende omaggio a Dalla Chiesa proiettando il film di Ferrara

Arezzo, 01 settembre 2023 – La rassegna di film in pellicola “La nostra memoria inquieta” torna a San Giovanni per omaggiare il generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel 41 esimo anniversario del suo attentato. Domani, sabato 2 settembre, alle 21,15 in piazza Cesare Battisti sarà proiettato “Cento giorni a Palermo”, il film diretto da Giuseppe Ferrara e interpretato da Lino Ventura e Giuliana De Sio. Dopo il successo delle proiezioni estive dedicate quest'anno al regista italo-americano Martin Scorsese, uno dei maggiori e più importanti “inventore di sogni” della storia del cinema, torna quindi “La nostra memoria inquieta” con un appuntamento speciale per commemorare il generale e prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa nel 41esimo anniversario del suo attentato, avvenuto il 3 settembre del 1982.

Il film diretto da Giuseppe Ferrara nel 1984 narra le vicende accadute nei 100 giorni passati nel capoluogo siciliano dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa come prefetto di Palermo. Vincitore sul terrorismo durante gli anni di piombo e già attivo in Sicilia nel dopoguerra, dalla Chiesa viene inviato in Sicilia per sconfiggere la mafia. S’impegna con la consueta energia, ma viene lasciato solo, anche dal Governo, i pieni poteri richiesti non arrivano, gli ostacoli si moltiplicano. Nonostante le continue trappole e le numerose minacce di morte, il Generale va avanti, aiutato da pochissimi alleati. Privato dei suoi più stretti collaboratori e diventato scomodo per molti, il Generale, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, cade in un agguato mafioso il 3 settembre 1982.

L'esclusiva rassegna di film in pellicola “La nostra memoria inquieta” è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e dal Festival Orientoccidente, con la collaborazione del Cineclub Sangiovannese e Valdarno Cinema Film Festival e curata da Alberto Vangelisti e Alessandro Elmetti. L’evento di domani vedrà la partecipazione anche dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di San Giovanni Valdarno e il coordinamento del Valdarno superiore di Libera. Interverranno all’appuntamento il sindaco Valentina Vadi, il tenente Tommaso Forziati, comandante del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno e Pierluigi Ermini, referente di Libera Valdarno. A San Giovanni a Carlo Alberto Dalla Chiesa è intitolata una delle piazze più importante, cerniera tra il centro storico e l’area della vecchia Italsider.