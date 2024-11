Censimento popolazione. Visite a domicilio da parte dei rilevatori

Proseguono le operazioni per il censimento della popolazione. Chi ha ricevuto una lettera dall’Istat ha tempo fino al 9 dicembre per compilare autonomamente il questionario online accedendo al sito Istat. Se non è stato ancora compilato il questionario, da questa settimana partiranno le visite di un rilevatore incaricato dal Comune riconoscibile dal tesserino Istat identificativo con foto e timbro e dal tablet. Dopo il 23 dicembre, sarà avviato l’iter per l’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta.