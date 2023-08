Cena sotto le Stelle a Lucignano con Chef Stellati per San Lorenzo

Sono in totale 26 gli chef provenienti da tutta Italia che porteranno i loro piatti forti in piazza del Tribunale a Lucignano che per l’occasione diventerà un autentico ristorante a cielo aperto. Per la notte dei desideri, ci saranno anche due cuochi stellati che brilleranno il prossimo 10 agosto nel tradizionale appuntamento della "Piazza dei Desideri": Paolo Gramaglia e Giuseppe Di Iorio, oltre allo chef tedesco Oliver Glowig, due stelle Michelin, che porterà in tavola il suo iconico risotto parmigiano e prezzemolo con tuorlo d’uovo e tartufo. E poi tanti testimonial dei sapori nostrani che allieteranno i palati dei commensali con le leccornie della Valdichiana e di tutto il territorio. Tra di loro gli chef di Terretrusche che cucineranno gli emblematici pici all’aglione o l’insostituibile Chianina. E poi, Emiliano Rossi, Barbara Settembri, Catia Ciofo e tanti altri, familiari o new entry, che tireranno fuori dalla manica il loro asso gastronomico in un menù da Nord a Sud da leccarsi i baffi." Il fascino, l’autenticità dei vicoli dell’Italia dei piccoli borghi, il calore e l’accoglienza degli abitanti, i sapori e i colori dei piatti proposti, faranno da scenario alla Cena in Piazza", dichiara Vittorio Camorri di Terretrusche Events, ideatore ed organizzatore dell’evento. E c’è anche una novità per la sesta edizione "Un’edizione in cui presenteremo il gemellaggio enogastronomico con la città di Pompei - svela il sindaco di Lucignano Roberta Casini - una serata magica che abbiamo riconfermato, capace di aggregare chef stellati, le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e non solo e ospiti illustri, testimonial a loro volta di "Uno dei Borghi più belli d’Italia". "Lucignano si unirà con la città di Pompei: questo gemellaggio gastronomico è un esempio di come il cibo possa diventare un ponte tra diverse comunità, creando connessioni e promuovendo cultura, storia e tipicità, dichiara lo chef stellato Paolo Gramaglia, del ristorante President di Pompei.

Luca Amodio