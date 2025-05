Cortona Comics al top. Il premio Jac d’oro andrà a Silvia Ziche

Oltre 50 ospiti per una tre giorni di immersione totale nel mondo delle nuvole. Il 31 maggio la città etrusca torna a essere il centro nevralgico del fumetto italiano e internazionale grazie al Cortona Comics giunto alla sue terza edizione e che vedrà anche l’atteso appuntamento musicale con Ghali. Un progetto nato dalla pancia della società in house del Comune Cortona Sviluppo guidata da Fabio Procacci che la organizza in tandem con Domenico Monteforte e con Filippo Conte in qualità di direttore artistico, con il contributo del Comune di Cortona. Insieme a loro anche il disegnatore Umberto Sacchelli, ideatore delle locandine e di ogni immagine che contiene le due mascotte della fiera, il leone alato Piuma e Cittino e che quest’anno proporrà anche la sua mostra "Le Cronache di Arda" una saga fantasy. "Siam orgogliosi di vedere Cortona Comics crescere, diventando punto di riferimento nel panorama nazionale", conferma Procacci. "Questa edizione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra visione: offrire una manifestazione di qualità, capace di coniugare cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Crediamo fermamente nel potere del fumetto come linguaggio universale e creare connessioni profonde tra pubblico, autori e luoghi". Sarà Silvia Ziche, l’ospite d’onore che riceverà anche lo Jac d’oro, il premio alla carriera nel fumetto umoristico dedicato al grande Jacovitti. Porterà a Cortona la sua mostra personale. Ci sarà anche un tributo a Puccini, nelle illustrazioni di Michela Frare, una mostra che sarà collocata all’interno del MAEC che sarà teatro, il 1 giugno, anche del convegno "Museo e fumetto", un’iniziativa per legare i fumetti ai musei statali autonomi, curata dall’ufficio Cultura del Comune. A portare il suo contributo ci penserà Paolo Giulierini insieme a personalità del mondo del fumetto, come Mario Punzo, della Scuola internazionale di Comix di Napoli, Daniela Savy e Carla Langella, dell’Università Federico II di Napoli e gli autori Blasco Pisapia e Paolo Bacilieri, che già hanno storie dedicate al rapporto tra fumetti e musei.

A proposito di ospiti, la lista è corposa. Si parte dalla scuola Disney e del fumetto umoristico, con Freccero, Casty, D’ippolito, Faccini, Bigarella, Soffritti, Gabella, insieme all’associazione Papersera. Altri partner saranno "Horror-dipendenza", il popolare gruppo gestito da Silvia Riccò. Ospiti dal gusto anche internazionale, con autori che hanno conquistato il mercato dei comics USA: ai "padroni di casa" (sono entrambi di Cortona) Sanapo e Santucci, si confermano quindi Carmine Di Giandomenico, Elena Casagrande, Gabriele Dell’Otto, che saranno affiancati da Giuseppe Camuncoli e dallo statunitense Scott Hampton, nel suo primo tour italiano, ciliegina sulla torta di una selezione di "mostri sacri" dei comics Marvel e DC. Non mancherà il fumetto italiano, dalla tradizione della Bonelli, con autori come Fantelli, Mangiantini, Bocci, a quella più autoriale, con Daniele Caluri, Stefano Zattera, Sualzo e poi Soldatich, Di Grazia, Garaffo, Gaggia, Chiacchiera, Ruggeri e moltissimi altri. Saranno replicati anche i fortunati workshop didattici dell’anno scorso, tenuti da Teresa Cherubini, Mariateresa Conte e, da quest’anno da Francesca Romana Torre.