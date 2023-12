Cena Caritas. Mille alla serata

Oltre 900 i commensali al pallone di Montecchio all’annuale Cena di beneficenza per la Caritas: un’iniziativa diventata ormai una vera e propria tradizione per l’intera comunità castiglionese "Una serata da record con il più alto numero di partecipanti dall’introduzione nel 2014 di questo appuntamento benefico". Esordisce così il sindaco Mario Agnelli, all’indomani del successo riscosso dall’annuale cena dal Gusto di Beneficenza, un’iniziativa diventata ormai una vera e propria tradizione per l’intera comunità castiglionese. Se nel 2022, dopo due anni di stop forzato, il ritorno della cena solidale pro Caritas aveva registrato un numero di adesioni superiore a quello del periodo pre-pandemia, l’edizione 2023 ha superato ogni immaginabile aspettativa. "Ho partecipato all’ evento per la prima volta e sono rimasto entusiasta dell’iniziativa – commenta Monsignor Fabrizio Vantini, direttore della Caritas diocesana".