Cena Caritas da tutto esaurito. In 200 a sostegno della comunità

Oltre 200 persone presenti e un incasso di 5 mila euro. Sono i numeri della cena di solidarietà organizzata a Fratticciola per sostenere Caritas che operano nel territorio comunale cortonese. A servire i commensali ci hanno pensato, come ormai di consueto, anche i consiglieri e gli assessori, insieme ai volontari del Gs Fratticciola e dell’associazione Il Carro che condividono le strutture. Nel corso della serata, a cui hanno partecipato anche i parroci del territorio, sono stati consegnati dei ringraziamenti ad Alvaro Torresi per il Gs Fratticciola e al presidente dell’associazione Il Carro Fulvio Liberatori. Soddisfazione è stata espressa dalle volontarie Caritas capitanate da Morena Rosadoni che quotidianamente aiutano oltre 170 famiglie sul territorio. Le risorse raccolte verranno utilizzate per l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità per le persone che sono assistite dalle associazioni di volontariato. Un evento particolarmente importante, anche perché si configura come un progetto di unità tra le quattro Caritas del Comune: la Caritas di Cortona, quella del Calcinaio, quella di Camucia e quella di Terontola lavorano insieme per creare una vera rete di solidarietà e sostegno.

"Ringrazio davvero tutti - ha detto il sindaco Luciano Meoni - queste serate oltre a raccogliere fondi servono a tenere uniti quei legami che permettono alla nostra comunità di guardare avanti insieme, di aiutare le persone in difficoltà che rischiano l’emarginazione sociale. Un applauso particolare a Giancarlo Lodovichi e a tutto lo staff della cucina".