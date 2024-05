Celtic Festival. Al via tre giorni di iniziative

Tre giorni ricchi di iniziative per la seconda edizione del Beltane Celtic Festival. La manifestazione, inserita nel calendario del 2024 dell’Arezzo Celtic Festival e organizzata dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie, sarà da oggi a domenica 5 maggio al campo sportivo di Castiglion Fibocchi e sarà un’occasione per rievocare l’antica festa celtica di Beltane che celebrava l’ingresso nella stagione della luce, della fertilità e dei matrimoni. Il programma proporrà un incalzante susseguirsi di appuntamenti a ingresso libero e gratuito per bambini, ragazzi e adulti che comprenderanno spettacoli, musica, conferenze, giochi e laboratori, prevedendo anche un mercatino con prodotti artigianali, un’area gastronomia con specialità a tema e l’allestimento di accampamenti storici dove scoprire usi, costumi e tradizioni dei popoli antichi. Filo conduttore le rievocazioni dei matrimoni celtici, denominati handfasting, che si ripeteranno in più momenti del fine settimana con fedeli ricostruzioni del rito tra incenso e suoni di handpan e flauti per arrivare a legare le mani dei due sposi. Le tre giornate proporranno spettacoli, giochi con il fuoco a cura dell’Accademia Crown, balli irlandesi di Clover,la musica di tamburi e cornamuse del gruppo Le Muse del Diavolo, i racconti epici negli accampamenti, con la messa in scena della Danza del Palo di Maggio o con la suggestiva accensione del fuoco di Beltane. Novità di questa edizione "A cena con i clan" che alle 19.30 del 4 maggio proporrà il banchetto gallico con spettacolo e alle 19.30 del 5 maggio rievocherà un banchetto romano con racconti epici. Poi il ciclo di conferenze a partire da oggi con "Il sentiero sciamanico della guarigione" alle 16.30 e con "Beltane e le festività celtiche" alle 18.30, proseguendo domani con "Beltane e il tempo delle unioni sacre" alle 10.30, "Il Beltane romano" alle 14, "Alimentazione dei popoli antichi" alle 15, "Draghi" alle 16, "Il cammino celtico, natura e tradizioni per ritrovare sé stessi" alle 16.30, "Divino femminile e traumi ancestrali" alle 17 "Tarocchi fra inconscio e nuovi orizzonti" alle 18. Finale il 5 maggio con "Il femminile in astrologia" alle 15.30 e "Avvicinarsi alla spiritualità celtica" alle 16.30.