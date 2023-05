C’è Social Movie Alla scoperta di "Bella Ciao"

di Angela Baldi

Oggi si entra nel vivo della quarta edizione di Officine Social Movie. Il festival di cortometraggi dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile e alla diffusione di contenuti che promuovano i valori di solidarietà, accoglienza, inclusione, diversità e diritti quest’anno punta sulla libertà. La canzone "Bella ciao – Per la libertà", con il docufilm della regista Giulia Giapponesi uscito nel 2022, sarà il protagonista della serata d’anteprima del festival Officine Social Movie in programma stasera alle 20.45, ad ingresso libero, all’Eden. La proiezione del film, omaggio ad una canzone considerata Patrimonio dell’Umanità nella lotta per la libertà e che da inno dei partigiani è diventata una canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, oltre ad essere una vera hit-internazionale, colonna sonora della serie spagnola cult "La Casa di Carta", sarà accompagnata in sala dal racconto della regista Giulia Giapponesi e dei tanti incontri che formano la composizione del documentario: storici, musicisti e autori tra cui Vinicio Capossela e Moni Ovadia. Ad organizzarlo al cinema Eden Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura con l’energia degli studenti del Liceo Artistico di Arezzo, coinvolti in tutte le fasi del progetto che vedrà, da domani a mercoledì, presentare alla città i finalisti del concorso di cortometraggi. Prezioso il sostegno del Cesvot e la collaborazione di Unicoop Firenze, Poti Pictures e dell’Associazione Autismo Arezzo.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione di Roberto Del Gamba, Presidente Anpi Arezzo.

Da domani il festival prosegue con le presentazioni dei corti finalisti e l’assegnazione dei premi. L’ingresso con doppio appuntamento alle 18 e 20:45, è gratuito e alle 18 nelle giornate del festival, sarà possibile visionare i corti finalisti. Domani alle 18, il festival ospita la giornalista Elisa Pederzoli autrice del libro, a due mani con Jacopo Della Porta: "Saman. Vita e morte di una ragazza italiana". Partecipa Loretta Gianni, Presidente Pronto Donna di Arezzo e Tito Anisuzzaman, Presidente di Acb Social Inclusion. Dalle 20:45 proiezione e premiazione dei corti finalisti.