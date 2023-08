C’è Moving Environment Vasariano a passo di danza

Sono circa 13 i danzatori che provengono per la maggior parte da Italia e Usa, ma anche da Cile e Colombia, che si esibiranno stasera alle 19,30 al Teatro Vasariano di Arezzo per lo spettacolo di danza contemporanea "Moving Environment" a cura del centro artistico internazionale Spazio Seme. I danzatori fanno parte dell’omonimo programma di ricerca in danza, pratiche somatiche e performance "Moving environment" organizzato da Spazio Seme con Western Washington University: un programma intensivo ad Arezzo, interdisciplinare, rivolto a insegnanti di danza, artisti del movimento, coreografi, compositori della durata di due settimane. Fino a domani la residenza artistica, diretta da Consuelo Pacheco e Leonardo Lambruschini, coordinatori dell’area danza di Spazio Seme, permette ai danzatori di mettere in pratica nuove metodologie e linguaggi di carattere contemporaneo quali: le pratiche somatiche, la contact Improvisation, la composizione istantanea, corpo-scrittura e voce. I docenti coinvolti in questo programma, oltre ai due direttor, sono: Andrea Vazquez-Aguirre Kaufmann, Susan Haines, Paolo Cingolani e lo staff di Spazio Seme: Francesco Botti e Gianni Bruschi. Lo spettacolo, site-specific per il Teatro Vasariano, è una performance che sintetizza gli apprendimenti e le esperienze della residenza artistica ed è realizzato anche grazie alla collaborazione con Arezzo Music Fest e Associazione Music. La residenza artistica "Moving environment" è patrocinata dal Comune e permette ai partecipanti un’ "immersione" in due settimane nell’universo della danza e della cultura italiana. Biglietto 5 euro, prenotazioni: 328 1647477.