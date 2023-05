Ce lo dà lei Severini: Lilly Magi e il suo libro nella cornice di Cortona

Oggi a Cortona si terrà la presentazione di "Cortona è per me l’Italia, l’Italia è Cortona". L’autrice Lilly Magi sarà ospite della sala del Consiglio comunale alle 16,30 insieme a Romana Severini, figlia del grande pittore, al sindaco di Cortona Luciano Meoni, all’assessore alla Cultura Francesco Attesti, al vice presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci. L’incontro sarà moderato da Lia Bronzi. Edito da Setteponti, il libro di Magi trae il suo titolo da una frase che Severini amava ripetere e che calza a pennello con il suo attaccamento a Cortona. Nelle 230 pagine si trovano immagini, di cui molte inedite, che raccontano un Gino Severini nella sua città natale. L’autrice ha condotto una serie di indagini per raccogliere le più interessanti e tangibili testimonianze delle giornate che il grande artista conduceva nella cittadina etrusca. Nel libro si troveranno testimonianze fatte dai ricordi degli amici o dalle semplici conoscenze che Severini intratteneva nella sua città, compreso quella con Rita amica affettuosa di un Gino ragazzino, con la quale resterà in contatto tutta la vita. Il tutto è arricchito da documenti autografi, lettere inedite.