C’è la Castagnatura. Sapore di tradizione

Gli abitanti di Raggiolo già al lavoro per organizzare al meglio la Festa di Castagnatura.

Un evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e dei sapori dell’autunno casentinese in programma per il 28 e 29 ottobre quando il piccolo borgo tornerà ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’anno, al quale collabora tutta la popolazione. La Festa di Castagnatura, promossa dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo e l’EcoMuseo del Casentino, proporrà due giornate ricche di eventi con spettacoli, rievocazioni, racconti e gastronomia. Il filo conduttore dell’evento sarà il mondo della castagna tra presente e passato, con i visitatori che saranno accompagnati alla scoperta di un frutto che per secoli è stato alla base dell’economia e dell’alimentazione locale.