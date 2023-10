C’è ancora posto per "Ri-Creazione". Già oltre tremila adesioni "Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno" torna per il nono anno consecutivo, coinvolgendo più di 3000 ragazzi di 30 Comuni. Gli insegnanti hanno tempo fino al 31 ottobre per iscriversi. Un progetto di educazione ambientale di Sei Toscana.