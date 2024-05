C’è anche Sgarbi che parla di Torini

Sarà inaugurata oggi alle 18 al Castello dei Conti Guidi la mostra di pittura dedicata a Gastone Torini. All’inaugurazione sarà presente anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi, autore della prefazione del catalogo pubblicato da Edizioni Helicon che accompagna l’esposizione. Torini, morto nel 2007 è oggi ricordato come una delle figure artistiche più interessanti del secondo Novecento toscano.

Nel corso della sua carriera, il pittore di Poppi tenne numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, ottenendo grandi consensi. Il suo curriculum vitae è conservato nell’archivio storico della Biennale di Venezia e i suoi lavori si trovano in collezioni private e pubbliche. L’evento in programma fino al 31 maggio, patrocinato dal Comune di Poppi, sarà visitabile dal lunedì al giovedì con orario 10-19 e dal venerdì alla domenica 10-20.