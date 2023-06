Cavriglia: parte la campagna per lo smaltimento amianto

Arezzo, 28 giugno 2023 – Il Comune di Cavriglia, nell'ottica di favorire l'eliminazione dei materiali contenenti amianto, promuove una campagna a sostegno di quei cittadini che devono procedere a tale smaltimento, avvalendosi dei servizi resi da Sei Toscana.

A questo proposito l'Amministrazione Comunale ha deciso di attivare un servizio avente le seguenti finalità: evitare l'abbandono di amianto sul territorio e la conseguente esposizione al rischio della popolazione e contaminazione delle matrici ambientali, offrendo un facile accesso al servizio ad un costo sostenibile per i privati cittadini; favorire la progressiva riduzione della presenza di manufatti in amianto sul territorio.

E poi: fornire indicazioni adeguate per la corretta gestione dei materiali contenenti amianto attraverso l'individuazione dei requisiti minimi e delle condizioni che devono essere presenti al fine della rimozione di modeste quantità di tali materiali.

Laddove, invece, le operazioni possano presentare rischi per l'incolumità delle persone o non vi siano condizioni di sicurezza o comunque non si possano rispettare i requisiti richiesti, è necessario provvedere alla rimozione attraverso ditte specializzate.

Il servizio consiste nel ritiro presso il luogo di produzione di piccoli quantitativi di manufatti in materiale contenente amianto, del loro trasporto e del loro smaltimento presso impianto autorizzato.

I costi relativi a tale servizio sono ripartiti fra privati cittadini e Comune e precisamente: sono a carico dei cittadini i costi del kit di smaltimento oltre agli oneri di smaltimento sono, invece, a carico del Comune i costi di notifica ASL e di trasporto fino a idoneo impianto di smaltimento.

Sei Toscana si impegna a riscuotere dai cittadini le somme relative alla fornitura dei kit amianto e degli oneri di smaltimento una volta conclusa la procedura. E' importante sottolineare che l'iter di smaltimento deve concludersi entro l'anno al fine di evitare che il tariffario del servizio venga aggiornato con conseguente incremento dei costi.

Ogni cittadino può presentare una sola domanda per anno di riferimento, nella finestra temporale che va dal 1° gennaio al 31 marzo, ad eccezione dell'anno in corso nel quale la finestra va dal 28 giugno al 20 luglio, a mezzo pec all'indirizzo: [email protected] , recapitandola a mano presso l'ufficio protocollo del Comune oppure via posta ordinaria.