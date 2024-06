"Casucci si dimetta". Meoni presenta il conto

di Laura Lucente

CORTONA

La resa dei conti politici in terra cortonese non si è fatta attendere poi molto. Ad appena tre giorni dalla vittoria schiacciante di Luciano Meoni al ballottaggio e nonostante i mea culpa e gli accorati appelli nei giorni precedenti al voto dei rappresentanti politici del centro destra, i toni non sono affatto concilianti. Il gruppo civico Futuro per Cortona, come già aveva fatto senza mezzi termini lo stesso Meoni dopo i risultati del primo turno, "grida vendetta". Sulla graticola del neosindaco e della sua lista è tornato il consigliere regionale della Lega Marco Casucci. Per lui vengono chieste "formali dimissioni" essendo ritenuto "uno dei principali responsabili della spaccatura avvenuta con il centrodestra". L’affondo politico è pesante. "Con sole 69 preferenze individuali, riteniamo che Casucci non garantisca più la rappresentatività necessaria di un Consigliere regionale nel territorio. La manovra avrebbe potuto decretare un ritorno della Sinistra alla guida della città che fortunatamente gli elettori hanno bocciato con una differenza di circa il 40% rispetto ai risultati ottenuti alle europee. Futuro per Cortona non intende fare sconti a coloro che per mesi hanno condotto una campagna elettorale a tratti anche diffamatoria nei confronti del sindaco Meoni e dei candidati consiglieri. Siamo molto lontani da questa visione della politica, lo abbiamo dimostrato con la nostra azione, resistendo a sollecitazioni e richieste da parte dei partiti, non cadendo in provocazioni gratuite".

Parole che sono macigni e che sicuramente non puntano a sanare le incomprensioni che hanno generato questa ferita così lacerante tra Meoni e lo stesso centro destra e che hanno determinato lo strappo dei partiti e la candidatura alternativa a sindaco di Nicola Carini. Casucci dal canto sceglie di non risponde alle provocazioni. Nei giorni scorsi, però, aveva a più riprese fatto appello al voto responsabile del centro destra in favore di Meoni.

A margine della vittoria aveva anche aggiunto: "a Cortona come centrodestra abbiamo commesso degli errori. L’abbiamo già riconosciuto nel sostenere pubblicamente Meoni in vista del ballottaggio. Il popolo ha sempre ragione. Sono soddisfatto che Luciano Meoni sia stato confermato sindaco e di aver visto tutto il popolo di centrodestra che lo abbia votato in modo compatto. È stato così evitato che il comune potesse tornare alla sinistra. Credo che pochissimi si siano sottratti a questa valutazione e questo è un segnale di maturità politica del nostro elettorato".