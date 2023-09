"Castiglioni Sport Village a Castiglion Fiorentino: Giornata di Sport"

CASTIGLION FIORENTINO

Sarà una grande giornata di sport a Castiglion Fiorentino, è tutto pronto per la prima edizione del "Castiglioni Sport Village", la grande festa per bambini e ragazzi all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive patrocinata dal Coni. Stamani alle ore 10 è in programma il taglio del nastro all’area sportiva "Fontesecca", all’ingresso della piscina comunale. Da quel momento le oltre 20 associazioni sportive animeranno una giornata dedicata all’attività fisica con esibizioni e presentazioni che andranno avanti tutta la mattina e il pomeriggio.

In particolar modo la mattina, dalle 10 alle 13, sono previste le seguenti attività: tiro con l’arco, calcio e calcio a 5 femminile, rugby e judo; mentre il pomeriggio, dalle 15 alle 18, invece entreranno in scena l’atletica, il taekwondo, la ginnastica ritmica e artistica, il ciclismo ed equitazione con le esibizioni dimostrative delle scuole di danza e la kick boxing. Presenti sia la mattina che il pomeriggio orienteering, pallavolo, padel e tennis, moto elettriche e soft air. Saranno presenti anche due punti ristoro, uno al Tennis Club Castiglionese e uno al Palazzetto dello Sport.

"Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni sportive che hanno aderito volentieri all’iniziativa che mi auguro che sia la prima di una lunga serie. L’intento è quello di aiutare i bambini e i ragazzi a scegliere la propria disciplina dando il giusto vanto alle nostre realtà associative e ai loro atleti che da sempre hanno portato in alto il nome di Castiglion Fiorentino" dichiara l’assessore al terzo settore Chiara Cappelletti. "Lo sport, nell’insieme delle sue discipline, è il legante per eccellenza fra benessere fisico e sociale, ed assieme all’assessore Cappelletti abbiamo organizzato questo evento proprio per far conoscere a tutta la cittadinanza le numerose attività sportive presenti a Castiglion Fiorentino. Castiglioni Sport Village è un’iniziativa che arricchisce a 360°gradi la nostra comunità" conclude il consigliere comunale Marcello Orlandesi.

Luca Amodio