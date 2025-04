Castiglioni Film Festival. La sfida dei cortometraggi

Il Castiglioni Film Festival, la rassegna cinematografica che ogni estate porta il Cinema sotto la torre del Cassero, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione con un forte spirito di rinnovamento. Da questa edizione, infatti, la nuova direzione del festival sarà presieduta dall’associazione Farrago Aps, giovane ma ben consolidato collettivo cinematografico aretino.

L’unione con il panorama del cinema indipendente mira così a valorizzare nuove voci e prospettive, creando uno spazio dove il talento emergente possa esprimersi e crescere. Farrago ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al concorso di cortometraggi, che mira a diventare un appuntamento fisso e di rilievo per il cinema emergente della zona.

Il Castiglioni Film Festival si svolgerà dal 24 al 27 luglio 2025 nella suggestiva cornice del piazzale del Cassero, nel cuore di Castiglion Fiorentino.

"Il Castiglioni Film Festival è diventato ormai un appuntamento imperdibile dell’estate castiglionese", dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi.

"Una manifestazione che fin da subito si è imposta nel panorama delle rassegne cinematografiche nazionali e che ogni anno è in grado di portare a Castiglion Fiorentino attori, registi e personaggi di primo piano del mondo del cinema e dello spettacolo", conclude.

Il concorso è aperto a cortometraggi prodotti dopo il 1° gennaio 2024, con una durata massima di 20 minuti. Le sezioni competitive sono: il concorso nazionale per registi nati o residenti in italia e il concorso internazionale per registi nati o residenti all’estero.

Oltre ai concorsi ufficiali, il festival prevede le seguenti selezioni speciali: la Selezione Corti Toscani: dedicata alle produzioni del territorio e il Fuori Formato: sezione non competitiva per film di durata compresa tra 20 e 50 minuti. Ogni autore potrà iscrivere fino a due opere, esclusivamente tramite la piattaforma FilmFreeWay a questo link: https://filmfreeway.com/CFF-CastiglioniFilmFestival. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 18 maggio. I cortometraggi in lingua straniera devono avere sottotitoli in inglese o italiano.

La selezione ufficiale verrà comunicata entro il 10 giugno. I corti finalisti saranno selezionati da un Comitato Artistico e presentati in anteprima durante il festival. La Giuria ufficiale, composta da esperti del mondo del cinema, teatro, letteratura e informazione, assegnerà i seguenti premi: Miglior Corto Nazionale, Miglior Corto Internazionale, Premio del Pubblico, Premio Giuria Giovani.