Castiglion Fiorentino: presenze turistiche in aumento del 6,5%

Arezzo, 28 gennaio 2025 – A livello nazionale sulla base della rilevazioni e delle indicazioni raccolte si stima che le presenze turistiche del 2024 abbiano registrato un incremento del +2,2%, con oltre 46,8 milioni di pernottamenti e oltre 15,1 milioni di arrivi, al netto del movimento registrato presso le locazioni turistiche.

I pernottamenti degli stranieri sono stimati in oltre 26,6 milioni e oltre 20,2 milioni le presenze italiane. Il settore alberghiero dovrebbe registrare un incremento del +2,4%, grazie soprattutto alla forte spinta arrivata dai mercati stranieri. Più contenuto, ma comunque rilevante, l’aumento stimato per le strutture extralberghiere (+2,1%).

Tra i prodotti, quelli con il trend migliore risulterebbero le località di campagna/collina (+2,8%) e ancora una volta le città/centri d’arte (+3,5%), mentre valori tendenti alla stabilità o al leggero incremento risultano per le località balneari e di montagna. C

on un incremento doppio rispetto ai risultati nazionali la Città di Castiglion Fiorentino ha visto un incremento delle presenze del 6,5% circa portando il dato parziale del 2025 a circa 148.000 pernotti.

"I dati turistici sono estremamente positivi continuando quel trend di crescita che già negli scorsi anni si era manifestato; particolarmente positiva la crescita nei trimestri lontani dall'alta stagione, segnale di una destagionalizzazione legata anche al turismo sportivo e all'area aperta del nostro territorio che ci ha consentito nel 2024 di raggiungere un + 10,4% nel periodo primaverile", dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Devis Milighetti Il percorso intrapreso sia con l'ambito Valdichiana, ma anche con il nuovo accordo Rinascimento in Valdichiana e Valtiberina, segna una nuova sinergia che promuove il turismo storico-artistico, valorizzando i capolavori da loro custoditi di Piero della Francesca, Donatello e Bartolomeo della Gatta i cui risultati garantiranno proprio di proseguire in questo percorso di interesse verso la nostra città in tutti i periodi dell'anno.

"L'offerta che le 260 strutture del nostro territorio sono in grado di offrire ai turisti, oltre al marchio di qualità sia di Bandiera Arancione che di Città dell’Olio, consentono di garantire al visitatore il massimo della tutela e accoglienza salvaguardando al contempo il territorio e la cultura locale" conclude il Vicesindaco Devis Milighetti.