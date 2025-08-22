Castelfranco Piandisco’. Iniziati i lavori in località Barberaia

La storia a piccoli passi

CronacaCastelfranco Piandisco’. Iniziati i lavori in località Barberaia
22 ago 2025
MARCO CORSI
Cronaca
Al via gli interventi di manutenzione e riqualificazione del fosso.

Lavori pubblici a Castelfranco Piandisco'

Arezzo, 22 agosto 2025 – Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione e riqualificazione del fosso in località Barberaia. L’intervento, dal valore complessivo di circa 50.000 euro, è reso possibile grazie al contributo dell’Unione dei Comuni del Pratomagno. La prima fase dei lavori, attualmente in corso, prevede la completa ripulitura del letto del fosso, con la rimozione di detriti, vegetazione infestante e materiali accumulati nel tempo. L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione del reticolo secondario dei corsi d’acqua, volto a prevenire criticità idrauliche e a preservare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio superficiale. "L’avvio dei lavori a Barberaia rappresenta un passo concreto verso una gestione più attenta e responsabile del nostro territorio” dichiara il Sindaco Michele Rossi.

