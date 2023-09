Caso Petrarca All’Accademia da tutto il mondo

Sulle orme del Petrarca con la seconda edizione della Scuola estiva Summer School organizzata da domani al 7 settembre alla Casa del Petrarca in via dell’Orto ad Arezzo. Obiettivo ampliare e valorizzare, nella città natale del Poeta, la conoscenza della figura e dell’opera del padre dell’Umanesimo. La Scuola è organizzata dall’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze in collaborazione con le Università di Roma Tre e di Siena, con i professori Luca Marcozzi e Natascia Tonelli che ne curano la parte scientifica. Le attività della Scuola sono rivolte principalmente a giovani studiosi del settore umanistico, selezionati dal comitato scientifico sulla base del curriculum e degli interessi nelle diverse discipline. Ad essa partecipano professori di prestigiosi atenei italiani e stranieri (nelle prime due edizioni, delle Università di Berlino, Parigi e Tours) e studenti di diverse nazionalità, i quali, oltre a seguire le lezioni dei più grandi studiosi internazionali e a partecipare a seminari e ad attività di gruppo, vengono indirizzati nella preparazione dei loro progetti di ricerca. La Scuola estiva Sulle orme di Petrarca si propone come un appuntamento di grande rilevanza e di livello internazionale nel panorama degli studi umanistici, e punta a consolidare sempre più la propria autorevolezza; contestualmente, altro importante obiettivo perseguito dall’Accademia Petrarca quello di valorizzare tra i partecipanti a vario titolo la conoscenza di Arezzo e del suo territorio attraverso visite guidate alla Casa del Petrarca e ai tesori della città.

"Questa iniziativa – spiega il Presidente dell’Accademia Petrarca prof. Giulio Firpo - rappresenta un contributo di prim’ordine all’offerta culturale che la nostra città propone agli studiosi di ogni ordine e grado e a chiunque sia interessato alla tematica. Di rilievo la collaborazione con importanti Dipartimenti di Università italiane (Siena e Roma Tre): collaborazione che, peraltro, non è episodica, ma si inserisce in un programma di ampio respiro che vede l’Accademia Petrarca attiva in una serie di iniziative culturali di alto profilo grazie appunto a convenzioni stipulate con quattro Università italiane. A novembre e dicembre di quest’anno un convegno come pure nel 2024, per il 650° anniversario della morte del Poeta, avvenuta nel 1374".