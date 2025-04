Caso palestra ’fantasma’. Lettera aperta a Polcri

"Nessuna risposta dall’amministrazione sulla nuova palestra che dovrebbe sorgere a nord della città? Lettera aperta al presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, e una mozione in consiglio comunale per chiedere una commissione speciale d’inchiesta sulla vicenda". L’iniziativa è del gruppo San Giovanni Civica, che ha rilanciato il tema dell’impianto sportivo previsto nell’area del Palagalli, ma di cui, al momento, si sono perse le tracce. La struttura, pensata per servire sia le società sportive locali che gli studenti delle scuole superiori, era al centro di un progetto risalente a molti anni fa, con un cospicuo finanziamento già stanziato dalla Provincia. "L’approssimarsi della scadenza della convenzione in essere, che comporta obblighi economici e finanziari in capo al Comune, rischia di tradursi nella restituzione di oltre 500 mila euro. Sarebbe un danno incalcolabile per la nostra città, che va assolutamente evitato attraverso la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte", si legge nella lettera indirizzata a Polcri.

Nel documento, i civici manifestano preoccupazione per l’assenza di aggiornamenti e sollecitano chiarimenti direttamente alla Provincia, dopo aver constatato l’assenza di riscontri da parte del Comune. "Ci rammarica inoltre constatare come l’argomento ‘palestra’ sia ormai scomparso dall’agenda del Consiglio provinciale", affermano i rappresentanti del gruppo di opposizione. Parallelamente, San Giovanni Civica ha annunciato la presentazione di una mozione nel prossimo consiglio comunale, con la quale si chiederà l’istituzione di una commissione speciale d’inchiesta. L’obiettivo dichiarato è quello di fare piena luce sulle cause della mancata realizzazione dell’opera e sulle eventuali responsabilità politiche e amministrative.