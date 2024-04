Caso Orlandi: Cherubini alla Feltrinelli

La Libreria La Feltrinelli point Arezzo organizza una serie di conferenze che verteranno sul tema della letteratura di impegno civile, in collaborazione con le Acli di Arezzo. Oggi alle 18 incontro con Anna Cherubini, la sorella di Jovanotti, con il suo libro "Diventeremo Amiche. Emanuela Orlandi è scomparsa. Le nostre vite si somigliano." (ed. Solferino) alla libreria Fletrinelli. L’autrice daloga con Barbara Fabbroni. Anna Cherubini, sceneggiatrice, scrittrice e autrice televisiva, lavora da anni come consulente editoriale e ghostwriter. Ha pubblicato Noi non ci lasceremo mai (con Federica Lisi, Mondadori 2015), L’amore vero (Rizzoli 2016) e L’estate dei sospetti (con Monica Mariani, Rai Libri 2022). Esistono nella vita destini paralleli e due di questi destini si sono sfiorati, quattro decenni fa, all’ombra del Cupolone. Sono quelli di Emanuela Orlandi e di Anna Cherubini. Entrambe figlie di funzionari vaticani, entrambe con famiglie numerose e amati fratelli maggiori, entrambe appassionate di musica. La loro è un’adolescenza degli anni Ottanta: gli incontri ai giardinetti, le chiacchiere sui muretti, le corse in bici o sui pattini, la passione per le canzoni di Baglioni. Anna ha per la ragazzina più grande un’ammirazione venata di timidezza: vorrebbe che fossero amiche. Pensa che forse presto lo diventeranno. Ma un giorno, quella ragazzina sparisce. E mesi dopo, il suo posto alla scuola di musica verrà preso proprio da Anna.