Caso Mugnai, Nisini: “Non entriamo nel merito del processo ma difendiamo il principio della legittima difesa”

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Non entriamo nel merito del processo ma difendiamo il principio della legittima difesa”. Con queste parole la parlamentare Tiziana Nisini e il segretario provinciale Gianfranco Vecchi commentato, congiuntamente, il rinvio a giudizio per omicidio volontario a carico dell’artigiano aretino Sandro Mugnai.

“La legge deve difendere la famiglia e tutelare il diritto a proteggersi da aggressioni. Pensiamo a casi come quello del gioielliere Guido Gianni, condannato per aver reagito durante una rapina armata all’interno della propria gioielleria, dopo che sua moglie era stata aggredita e picchiata.

È un principio fondamentale: chi si difende da un’aggressione non può essere equiparato a chi l’ha provocata”. Nisini e Vecchi proseguono: “siamo al fianco di Mugnai, che ha reagito nei confronti di una persona che, con una pala meccanica, ha messo a rischio l’incolumità della sua famiglia e delle persone presenti all’interno della sua abitazione, tentando di abbattere la casa.

Siamo convinti che Mugnai mai avrebbe pensato di trovarsi in una simile situazione, ma ha agito pensando esclusivamente al bene e alla sicurezza delle persone di cui era responsabile”.

Ribadendo di non entrare nel merito del processo Nisini e Vecchi concludono: “ dal 2019, grazie alla modifica della norma sulla legittima difesa voluta dalla Lega, c’è maggiore tutela per chi agisce per proteggere sé stesso, la propria famiglia e il proprio patrimonio.

Siamo fiduciosi che questa norma, nata proprio per garantire equità, possa influire positivamente nei processi e tutelare chi è stato costretto a difendersi”.