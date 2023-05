Caso ambulanze Veneri attacca la Regione

"La Regione si assuma le proprie responsabilità, non si risparmia sui servizi alla salute. Il sistema è vicino al baratro. Da gennaio avevamo sollevato il problema con una mozione". È la sollecitazione di Gabriele Veneri (nella foto), consigliere regionale di Fdi che accusa la maggioranza: "L’atto è tornato dall’aula alla commissione con le rassicurazioni che la Regione se ne stava occupando e che la situazione era in via di normalizzazione. Rassicurazioni sono cadute nel vuoto ed il servizio delle ambulanze è a forte rischio".

Per l’esponente meloniano "la Regione sottovaluta la questione e tratta con i volontari come fossero l’ultima ruota del carro. Non si rende conto che i presidi di sicurezzae i servizi ai cittadini stanno per venire meno. In ballo c’è la vita delle persone ma la maggioranza non vuole affrontare il problema con i territori e con l’opposizione in Consiglio. Sulla salute non si scherza e non ci si divide".