Case popolari Pubblicata la graduatoria

Fino al 7 aprile è in pubblicazione la graduatoria provvisoria delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le cosiddette case popolari).

In base a quanto stabilito dalla legge, il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

Gli utenti che fossero intenzionati a presentare richiesta di riesame, inoltrando nuovi documenti purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando (24 ottobre 2022) e dichiarate nella domanda, sono, invece, invitati a contattare l’ufficio servizi sociali per informazioni.

Queste eventuali istanze da parte dei cittadini interessati dovranno essere consegnate a mano e protocollate all’ufficio Dec di Camucia o all’ufficio protocollo del Comune di Cortona o inviate via pec o ancora spedite per posta a entro e non oltre il 7 aprile.