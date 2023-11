Case al top e affitti brevi. Gli affari sono trainati dagli americani: "Una crescita del 30%"

Sono gli americani a trainare il mercato immobiliare del lusso in provincia. Ville, casali di campagna, appartamenti restaurati nei centri storici che superano i 200 metri quadrati in una fascia di prezzi che sale fino a 500 mila euro, che copre circa il 19% degli acquirenti, dai 500 mila al milione col 14% a oltre il milione di euro che occupa il 7%.

Rispetto al 2022, secondo i dati sulle compravendite per case di prestigio forniti dalla società Great Estate gli americani hanno aumentato la domanda del 30%. Seguono Svizzera, Germania, Gran Bretagna e Canada mentre scendono le richieste di Paesi Arabi Uniti. Da segnalare il forte progresso, sempre in riferimento al 2022, di acquirenti provenienti da altri Paesi come Israele e India considerate new entry. "Il range dei prezzi può variare - afferma l’immobiliarista valdarnese Marco Centurione - la clientela risulta per lo più nordeuropea, con un forte rialzo degli Stati Uniti probabilmente dovuto anche alla forza del dollaro sull’euro, oltre ad un forte aumento di clienti Israeliani. Per gli immobili di prestigio non è stato registrato un calo delle compravendite, per quanto concerne il 2023, dopo un forte rialzo certificato dal post pandemia. Nel corso dell’anno facciamo delle statistiche chiare, queste sono riferite allo scorso ottobre".

Ma quanto può costare il lusso in città o nelle periferie?

Nel comune di Arezzo a settembre 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.700 euro al metro quadro, con un aumento vicino al 6%% rispetto a settembre 2022 mentre per le location di prestigio nelle vie più esclusive il prezzo può variare dai 2.100 fino ai 3.000 a metro quadro.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda la provincia dove sono stati richiesti in media 1.500 euro per metro quadrato che salgono addirittura dai 2.300 ai 2.600 euro per casali o ville di prestigio in Valdarno e in Valdichiana. Resta stabile il mercato delle locazioni sempre di alto livello ricercate dai turisti; nel comune di Arezzo i prezzi richiesta in media sono 7,30 euro al metro quadrato che calano, invece, a poco meno di 7 euro all’interno della provincia dove però si è è registrato un picco a gennaio 2023 che ha sfiorato gli 8 euro.

"Per quanto riguarda gli affitti turistici a breve termine - afferma Centurione - la situazione conferma in linea di massima la tendenza del 2022, il capoluogo ha chiuso il mese di giugno confermando l’occupazione già buona del 2022 anzi con un leggero incremento di circa il 3,5%, percentuale che si conferma anche in provincia".