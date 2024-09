Carta di Caltagirone, la cerimonia di consegna della Menzione di Custode della Macchia Mediterranea in sala del consiglio

Arezzo,23 settembre 2024 – L’amministrazione comunale di Sansepolcro entra nel novero nei comuni considerati custodi della macchia mediterranea, uno dei principali ecosistemi ambientali nonché uno dei fattori identitari che più caratterizzano il paesaggio culturale della vasta area mediterranea.

L’Amministrazione comunale di Sansepolcro ha aderito, in questi mesi, alla “Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea” (denominata anche “Carta di Caltagirone”), impegnandosi a promuovere la conoscenza, la conservazione e la tutela della Macchia Mediterranea, vista la sua importanza per l’ecosistema e la qualità della vita, per prevenire e regolamentare lo sfruttamento antropico e contrastare gli incendi e gli abusi.

La cerimonia di consegna della Menzione di Custode della Macchia Mediterranea avverrà nel corso di una cerimonia pubblica in programma nella Sala del Consiglio Comunale del Palazzo Municipale, sabato 28 settembre 2024, dalle ore 11.00.

“L’adesione alla carta dei Comuni è coerente – ha spiegato il Presidente del Consiglio Comunale Antonello Antonelli, promotore dell’iniziativa – con le politica ambientale dell’amministrazione comunale di Sansepolcro, impegnata nell’elaborazione di programmi di conoscenza, tutela e valorizzazione ambientale e per la crescita di una maggiore consapevolezza della natura fragile del nostro pianeta e della sua bellezza, dei suoi ambienti unici e straordinari, con l’adozione, quindi, di modelli di economia circolare, per creare un sistema tra enti e comuni presenti nel territorio italiano utile alla protezione e gestione dell’ambiente”.

Alla cerimonia parteciperanno il prof. Vincenzo Piccione, l’ing. Francesco Cancellieri (rispettivamente Presidente e Segretario del Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea), il dott. Giuseppe Cacciola , già Responsabile del Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina.