Carpinelli va in pensione. Cambio della guardia alla stazione carabinieri

SANSEPOLCRO

Cambio al comando della Stazione Carabinieri di Sansepolcro. Il luogotenente Virgilio Carpinelli, presente in zona dal 1992 e oramai "borghese" di adozione (è originario di Foligno), si congeda dall’Arma perché è arrivato al traguardo della sua carriera. Conosciuto e benvoluto per la sua disponibilità, per l’animo gentile e anche per le imprese sportive, Carpinelli lascia dopo circa quarant’anni di servizio trascorsi in uniforme, nel corso dei quali ha seguito tutti i fatti di cronaca che hanno visto protagonisti i cittadini biturgensi e le dinamiche del territorio. Una memoria storica. L’Arma dei Carabinieri è stata la sua compagna di vita: negli ultimi anni si è occupato soprattutto di reati in danno delle fasce deboli, del cosiddetto "codice rosso", di violenze sulle donne, di reati minorili e di truffe. Il comandante della Compagnia di Sansepolcro, capitano Carmine Feola, ricorda con affetto il suo vice e di quante volte Carpinelli fosse andato in caserma persino nei periodi di vacanza o nonostante avesse già fatto il turno di notte, senza mai risparmiarsi. È stato così anche l’ultimo giorno di servizio: lo ha trascorso alla sua scrivania accogliendo i cittadini davanti ad una pila di denunce. Al suo posto arriva il luogotenente Stefano Petruzzi, attuale comandante della Stazione Carabinieri di Loro Ciuffenna, comune del Valdarno. Tifernate di origine, ha lasciato Città di Castello quasi 30 anni fa, quando si era arruolato per essere poi destinato nelle province di Caserta e di Roma, dove ha trascorso buona parte del suo percorso professionale. Giunge ora in Valtiberina, vicino a casa al comando della Stazione Carabinieri di Sansepolcro. Benvenuto al luogotenente Petruzzi e il ringraziamento a Carpinelli anche per la disponibilità da sempre dimostrata nei confronti della stampa.