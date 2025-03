Carnevale, oggi il gran finale. Quattro cantieri in fermento in attesa del nome del vincitore

Foiano è pronto a vivere oggi l’ultima intensa e appassionata giornata di Carnevale. Si tratta dell’ultima giornata di festa e allegria nella città di Re Giocondo. E dopo oltre un mese di eventi e sfilate solo a tarda sera sarà decretato il vincitore della 486esima edizione del Carnevale più antico d’Italia. Impossibile, come ogni anno, fare pronostici. Le creazioni di Nottambuli, Azzurri, Rustici e Bombolo sono stati sottoposti al giudizio, inappellabile, della giuria composta da un pittore, uno scultore, uno scenografo, un critico d’arte e un giornalista che li hanno giudicati nella prima giornata di sfilata. La settimana successiva, invece, è stata giudicata e votata la mascherata più bella. I Nottambuli hanno proposto il carro "Liberi dal dominio", gli Azzurri "Canto d’amore", i Rustici "Alla ricerca del canto perduto" e Bombolo "Sul filo del rasoio". L’albo d’oro della manifestazione vede saldamente al primo posto il cantiere dei Rustici. Per i biancoblu le vittorie sono ben 27, l’ultima è stata portata a casa proprio lo scorso anno. Segue al secondo posto il cantiere Bombolo che nel 2022 e nel 2023 aveva inanellato due vittore consecutive. Per loro le coppe complessive sono 15. Fermi, entrambi a 13 vittore gli altri due cantieri Nottambuli e Azzurri con 13 vittore conquistate a testa. Per i Nottambuli la vittoria manca ben dal 2017 mentre per gli azzurri dal 2018.

L’attesa e l’emozione tra i cantieristi è palpabile. Ma prima della lettura dell’atteso verdetto Foiano tornerà a proporre al pubblico un’altra giornata di festa e divertimento. Si inizia alle ore 10 con l’uscita dei carri dal loro quartier generale. Come ogni domenica è ripetuta anche la mattinata per i più piccoli: dalle 10,30 alle 12,30 il Carnevale si anima con spettacoli di magia, clown, giochi ed intrattenimento. Ma per l’ultimo corso mascherato si dovrà attendere le ore 14,30.

Il programma proseguirà alle ore 19 poi con la tradizionale scena del funerale di "Re Giocondo", più nota come "Rificolonata": il Re del Carnevale, impersonato da un fantoccio gigante verrà portato in piazza e bruciato. Solo a tarda sera, in una piazza gremita, dopo la lettura del Testamento di Re Giocondo che metterà alla pubblica berlina eventuali malefatte e divertenti disavventure degli abitanti del paese, sarà ufficializzato il nome del cantiere vincitore. A lui andrà il trofeo del Carnevale 2025.