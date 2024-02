Carnevale non si ferma. Tutte le feste di oggi

Ultimi bagliori del Carnevale in Valdarno con eventi che sconfinano nel periodo quaresimale. E’ il caso di Castelfranco di Sopra e Piandiscò dove i corsi mascherati rinviati domenica scorsa per i capricci del meteo saranno riproposti questo pomeriggio. In particolare all’ombra della Torre di Arnolfo dalle 14.30 avrà luogo la sfilata dei carri allegorici al campo sportivo dell’oratorio. Nell’altro capoluogo del Comune unico dell’altopiano atto di recupero del "Carnevalissimo piandiscoese", organizzato dall’omonima associazione e dalla Pro Loco del paese. Il colorato corteo si metterà in movimento da viale Alcide de Gasperi sempre dalle 14.30. A Montevarchi, dove le iniziative principali nel centro storico si sono regolarmente tenute il 4, l’11 e il 13 del mese, torna il tradizionale appuntamento con il concorso "Pinocchio in maschera" curato dalla Società Cooperativa Pestello. Si svolgerà dalle 15 al Circolo del quartiere in via Mincio e richiamerà un gran numero di bimbi pronti a sfoggiare i loro costumi. Ma in ambito montevarchino il Carnevale si protrarrà fino ai primi di marzo, perché sabato 2, alle 21, verrà riproposto alle Stanze Ulivieri un evento giunto alla la 19° edizione: "Il Pinocchio d’oro", sfida canora per premiare la voce più bella tra gli under 16. Nato a metà degli anni ‘60, su iniziativa del proposto della Collegiata di San Lorenzo monsignor Emilio Romagnoli, e interrotto per qualche decennio, ha sancito l’esordio sulle scene di artisti che in seguito sono approdati sul palco dell’Ariston a Sanremo, come Stefano Sani e Donatella Milani. I giovani talenti del canto si cimenteranno nelle due le categorie in lizza, una per i bambini dai 4 ai 10 anni, l’altra per i ragazzi di età compresa fra 11 e 16 anni che verranno giudicati dal pubblico e da una giuria tecnica. Per le iscrizioni c’è tempo fino al 24 febbraio prossimo.