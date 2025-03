Carnevale, l’Uffizio delle Donne. Pranzo in Basilica e carri in centro

L’atto conclusivo degli Uffizi del Carnevale. I grandi tavoli dei Saloni della Basilica di San Giovanni sono già apparecchiati, pronti ad accogliere centinaia e centinaia di avventori per l’Uffizio delle Donne o della Provvidenza, dove cibo della tradizione e convivialità si intrecciano in un connubio perfetto. Un appuntamento che, secondo la documentazione storica, risale addirittura al 1675. Il programma di questa ultima domenica prende il via dopo la messa delle 11, quando sfilerà il carroccio con i paggetti in costume per il centro storico, in ricordo della processione con cui venivano consegnate le offerte, accompagnato dal Concerto Comunale e dagli sbandieratori. Al termine della sfilata sarà la volta del tanto atteso pranzo a base di innumerevoli portate, tra cui spicca il tipico Stufato alla Sangiovannese.

Il termine Uffizi si rifà all’accezione ecclesiastica, ossia l’atto di celebrare l’uffizio dei defunti attraverso delle offerte nell’Oratorio di Santa Maria delle Grazie. In questo stesso luogo, nel periodo di Carnevale, si riunivano le sette compagnie di suffragio nate nella seconda metà del XVII secolo, non solo per onorare i propri cari ma anche per partecipare ad un momento di incontro collettivo. Questo appuntamento acquisì nel tempo un significato festivo, tanto che, nonostante le modifiche nel numero delle compagnie, gli Uffizi sono ancora celebrati oggi nei locali dell’attuale basilica.

Alle 15 invece sfileranno in Corso Italia i carri della Società del Carnevale Sangiovannese con bambini, ragazzi ed adulti in costume. Il primo carro, dedicato a Nettuno, dio del mare, affascinerà con la sua potenza e i suoi temi acquatici. Il secondo carro, ispirato al magico mondo di Frozen, trasporterà i partecipanti nel regno di ghiaccio, con i suoi paesaggi incantati e cristallini. Infine, non poteva mancare un carro pensato per i più piccoli, con nuovi disegni e personaggi amati, che rallegreranno i cuori dei bambini. Per aggiungere ancora più magia, anche quest’anno sarà presente il trenino che accompagnerà grandi e piccini in viaggio nel cuore della festa. E dato che il Carnevale è soprattutto la festa dei bambini, quest’anno piazza Cavour sono allestiti gonfiabili per i più piccoli. Poi è in programma il gran finale per martedì grasso, con Roby J e Katiuscia Merli ad arricchire la giornata: dai brani ‘70-‘80 fino ai tormentoni del momento, tutta la musica mixata live in video. Grande attesa, infine, per l’evento del 16 marzo: a San Giovanni arriverà il Carnevale dei Figli di Bocco.

Francesco Tozzi