Carnevale, festa dei record. Pullman da tutta Italia

Al carnevale di Foiano si prospetta un’altra domenica da tutto esaurito. Dopo l’ottimo avvio della prima sfilata, gli organizzatori puntano a superare i numeri raggiunti che già parlavano di oltre 5000 presenze. Zoccolo duro di abbonati garantito con almeno 1300 fedelissimi a cui si aggiungeranno tantissimi altri appassionati pronti a festeggiare la magnificenza dei carri allegorici dei quattro cantieri foianesi. Oltre un centinaio i camper già accreditati. Per loro a disposizione un’area attrezzata al Valdichiana Village con comoda navetta gratuita che porta fino ai varchi d’ingresso del Paese. 6 i pullman di visitatori attesi oggi, mentre cresceranno sensibilmente nelle prossime uscite fino ad arrivare a 20 già accreditati per la quarta domenica. Strutture ricettive del territorio al completo già da settimane anche per Le prossime domeniche di festa. Per i cantieristi sarà un’altra domenica di gara. Al centro dell’attenzione, infatti, questa volta ci saranno le mascherate dei quattro carri allegorici. La giuria composta da cinque giurati (pittore, scultore, scenografo, critico d’arte e giornalista) valuteranno i gruppi mascherati che accompagnano e aprono la strada ai rispettivi carri dei Cantieri Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Un tripudio di maschere e colori che si sfideranno con scenografiche coreografie ed emozionanti colonne sonore. Oltre 600 in totale le mascherate "in pista". "È una gara molto sentita e combattuta - confermano gli organizzatori - che viene preparata molti mesi prima dai singoli cantieri. Già da novembre i cantieri si ritrovano per le prove due volte a settimana belle palestre del paese per organizzare coreografie". L’appuntamento per la seconda sfilata è alle 14:30 per il primo corso mascherato con partenza da Piazza Matteotti e alle 17 per la seconda sfilata che partirà da Viale Umberto Primo. Tra i momenti attesi alle 18 anche la sessione musicale DJ Set con Alex Neri. Protagonista e figura chiave della musica elettronica degli anni Novanta, leggendario DJ e fondatore dei Planet Funk, Alex Neri salirà sul Valdichiana Village Stage in Piazza Matteotti per un concerto e Dj Set che farà ballare l’intero Paese al ritmo della musica più bella di sempre. Arriverà direttamente dal Festival di Sanremo, dove si è esibito con i Planet Funk davanti al grande pubblico dell’Ariston. Neri porterà la sua energia e il suo sound inconfondibile direttamente sul palco del Carnevale di Foiano, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione musicale.