Carnevale, domenica un’altra sfilata. Bombolo festeggia 90 anni

Il grande cuore festeggia i suoi primi 90 anni: il 2024 è l’anno del compleanno del cantiere bombolo che nell’anno in corso punta a scrivere la storia e firmare un tris. Dopo le vittorie nel 2022 con "Confronto con l’ombra" e anno scorso con la "Bestia dentro", i biancorossi vogliono farsi un bel regalo per il loro 90esimo: chissà se centreranno la tripletta con il loro carro Metamorphosis.

Era il 1934 quando un gruppo di amici comprarono un’asse e delle ruote creando il pianale dove fu costruito il primo carro "Auff Bombolo", da cui poi venne ripreso il nome del cantiere. La composizione era ispirata ad un’ironica canzonetta dell’epoca di Mario Bonavita e Vittorio Mascheroni nel cui testo canzonavano un bizzarro personaggio: Bombolo per l’appunto.

Ed è quello spirito, di ilarità e goliardia, che ha portato il cantiere fino ai giorni nostri.

Per l’anniversario i bombolisti hanno voluto omaggiare il loro passato: per prima cosa, grazie alla collaborazione con l’illustratore professionista Marco Bregolato, il cantiere ha sviluppato il simbolo ad hoc per il suo novantesimo. Il nuovo simbolo è stato presentato al grande pubblico all’apertura degli uscioni e verrà utilizzato tutto l’anno e anche in futuro. Si tratta di un’illustrazione di un personaggio goliardico ma carismatico e gaudente, in linea con lor spirito carnevalesco. E poi ci saranno una serie di novità per il 90esimo: per il martedì grasso è in fase do programmazione una cena dedicata ai soci con le vecchie glorie nel quale verrà anche ripercorsa la storia di Bombolo attraverso interviste ed immagini inedite. Un’altra iniziativa riguarda la registrazione della canzone "Bombolo" eseguita dagli stessi attori che comportano la banda degli anni ‘80 e ‘90 che annunciava le tribù biancorossa. Ma le novità non sono finite: per non farsi mancare niente Bombolo ha realizzato anche delle felpe limited edition che non verranno più riprodotte e già hanno guadagnato molto successo.