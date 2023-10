Carnevale 2024. Prima tappa il 28 gennaio

FOIANO

Mancano 100 giorni al fischio di inizio del Carnevale più antico d’Italia e Foiano della Chiana, si sà, non si perde mica tempo. La macchina organizzativa, cioè il comitato organizzatore, è già al lavoro e dopo l’elezione del neo presidente Andrea Capanelli, successore di Massimo di Chiara, i preparativi sono entrati davvero nel vivo. Intanto ormai le date sono ufficiali, quest’anno, come impone il calendario d’altronde, si inizia prima: il d day domenica 28 gennaio e poi avanti per le successive quattro domeniche di febbraio, 4, 11, 18 e 25. E poi altra sorpresa: si rinnova la collaborazione con la designer Camilla Falsini che anche quest’anno ha realizzato le coloratissime grafiche – che caratterizzano anche la comunicazione pop di anno scorso – un cui Re Giocondo e Zinfarosa, la sua dama, presentano il carnevale di Foiano della Chiana. Sui social è già partito il conto alla rovescia con il popolo dei quattro quartieri che è già al lavoro (ormai da mesi) per la realizzazione del carro più bello. Tra le riconferme dell’edizione 485 c’è sicuramente la scoriandolata, così come l’area camper.